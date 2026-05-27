EU advierte que no quitará aranceles a México aunque se renueve el T-MEC

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, (scmp.com)

Negociacióndel T-MEC — “Estados Unidos va a tener aranceles” sobre México y Canadá, advirtió durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, al asegurar que los gravámenes a productos de sus socios en el T-MEC no desaparecerán, sin importar el resultado de la renegociación del tratado.

Greer resaltó como argumento para mantener los aranceles a México y Canadá, un “enorme déficit comercial” en el país que obliga a mantener medidas proteccionistas incluso con los socios regionales más cercanos.

El déficit comercial de bienes de EU se redujo más del 30% durante 2025, hasta los 202,100 millones de dólares.

Sin embargo, el saldo negativo con México creció casi 15% y alcanzó los 196,900 millones de dólares, según la Oficina del Censo estadounidense

Agencias que llevan a cabo una revisión del crecimiento y estancamiento de la economía estadounidense, refieren que esta cifra convierte a México en el principal generador del déficit comercial de Washington, lo que explica la postura dura de Greer en la mesa de negociaciones.

REGLAS DE ORIGEN

Más allá de los aranceles, Greer adelantó que las nuevas reglas de origen serán eje central de las negociaciones, con un objetivo claro: fortalecer la producción dentro de Estados Unidos.

“A lo largo de estas negociaciones, hablaremos de reglas de origen de una manera que potencie el contenido estadounidense en estos productos”, declaró, con foco especial en los sectores automotor e industrial.

Greer también propuso una condición implícita para otorgar beneficios arancelarios regionales y que sería de que México eleve sus propios aranceles a importaciones provenientes de fuera de Norteamérica, en particular las procedentes de China. “Para las regiones de seguridad nacional, quiero que nuestra cadena de suministro provenga de este hemisferio”, sostuvo.

AUTOS Y ACERO

El funcionario fue certero al indicar que el T-MEC, vigente desde 2020, no seguirá como un tratado libre de aranceles en la actual administración republicana, y recordó que ante ejecutivos de la industria en México, anticipó que los gravámenes a automóviles y acero se mantendrían en cualquier escenario de renovación.

La segunda ronda de conversaciones formales del T-MEC entre México y EU comenzaría este miércoles, pero debido a la cancelación de Jamieson Greer de asistir al evento, las pláticas podrían llevarse en los próximos días, aunque quedó firme que las negociaciones entre los tres socios de Norteamérica comenzarán el próximo 1 de julio. (Con información de agencias)

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