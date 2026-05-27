Defensa presume golpe al narco: frenan producción de 17 toneladas de metanfetamina

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este miércoles que las acciones de seguridad desplegadas por el Gobierno federal han permitido impedir la producción de cerca de 17 toneladas de metanfetamina, además de asegurar más de 192 toneladas de droga en distintos operativos realizados en el país.

Durante la presentación del informe de seguridad en Palacio Nacional, el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que uno de los principales objetivos de los operativos es evitar que los narcóticos lleguen a las calles y afecten a jóvenes y comunidades.

“Lo más importante aquí con este resultado es que esas 17 toneladas no van a llegar a las calles y afectar a nuestra juventud”, señaló el mando militar.

El secretario explicó que las acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno federal y que los resultados se han obtenido mediante labores de inteligencia, despliegues territoriales y tecnología especializada.

Entre los datos presentados destacan 42 mil 766 personas detenidas por presuntos vínculos con grupos criminales, así como el aseguramiento de 22 mil 413 armas de fuego, cifra que, según Defensa, representa el 79 por ciento de todas las armas decomisadas a nivel nacional.

Además, las autoridades reportaron la destrucción de 2 mil 325 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetamina en diferentes regiones del país.

El informe también detalló que actualmente hay alrededor de 107 mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional desplegados en tareas de seguridad pública, mientras que otros 49 mil efectivos han sido capacitados específicamente para este tipo de funciones.

Trevilla Trejo destacó además la creación de una Fuerza Especial Conjunta integrada por 180 elementos especializados para operaciones estratégicas contra organizaciones criminales.

El titular de Defensa sostuvo que la captura de generadores de violencia ha influido en la reducción de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en distintas entidades del país.

Durante su participación, el general también defendió el fortalecimiento de la Guardia Nacional, corporación que calificó como el proyecto de seguridad pública más importante impulsado por el Estado mexicano en los últimos años.

Detalló que desde octubre de 2024 se incorporaron a la corporación 91 generales, 506 jefes, 4 mil 79 oficiales y 35 mil elementos de tropa seleccionados para tareas policiales.

Finalmente, el secretario resaltó que la estrategia de seguridad también contempla modernizar las capacidades de vigilancia e inteligencia mediante drones, sistemas satelitales, aeronaves no tripuladas y equipos de radiocomunicación cifrada.