Golpes al CJNG reducen 50% los homicidios en Jalisco: García Harfuch

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que Jalisco registró una reducción del 50 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, derivado de una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El funcionario federal destacó que los resultados responden a una serie de operaciones encabezadas por fuerzas federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Jalisco y otros estados del país.

Entre las acciones relevantes mencionó la detención de Armando “N”, alias “Delta 1”, identificado como uno de los principales mandos del grupo criminal; además de las capturas de Audías “N”, “El Jardinero”, presunto responsable de producción y tráfico de drogas, y César Alejandro “N”, “El Güero Conta”, señalado como operador financiero y segundo al mando de la organización.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

García Harfuch también informó sobre el abatimiento de Rubén “N”, alias “El Mencho”, durante un operativo del Ejército Mexicano, como parte de las acciones implementadas desde diciembre de 2025 para debilitar la estructura criminal.

Asimismo, destacó las investigaciones para combatir redes de protección institucional vinculadas con la delincuencia organizada. En ese contexto, recordó que el pasado 5 de febrero fueron detenidos el alcalde de Tequila y tres integrantes de su gabinete por su presunta relación con delitos de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado.

El secretario afirmó que las acciones de Defensa, Marina y autoridades civiles forman parte de una estrategia sostenida de seguridad que busca contener la violencia en Jalisco mediante operativos focalizados y desarticulación de estructuras criminales.