“¿Qué mas quieren saber de mi?”, reta Maru Campos al acudir a citatorio de la FGR

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos acudió al citatorio de la FGR acompañada de la dirigencia nacional de PAN

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos acudió al citatorio que le envió la Fiscalía General de la República pero no declaró nada pues se acogió al fuero que tiene como mandataria que le da inmunidad y tras acusar persecución política de la 4 T en su contra llamó al pueblo de México a luchar “hasta donde tope” para acabar con este gobierno totalitario.

“Qué más quieren saber de mi?, qué otra mentira quieren atribuirme”, retó la mandataria estatal a las afueras de la FGR en la ciudad de México.

La mandataria estatal pidió a México no rendirse ante este gobierno totalitario y llamó a luchar hasta donde tope”.

“No te detengas México, lucharemos hasta donde tope”, aseveró

Explicó que solo acudió al citatorio pero “no hay nada que decir” y pidió alzar la voz y luchar contra este gobierno que “abraza a los delincuentes” pero que persigue a quienes hacen su trabajo para que la droga no llegue a las familias y los niños mexicanos.

“Si no alzamos la voz, después vendrán por ustedes”, advirtió

Acompañada de la dirigencia nacional del PAN, los coordinadores y hasta la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, la mandataria chihuahuense, recalcó que hizo presencia para acudir a este citatorio para denunciar el uso político de las instituciones pues alertó que se le citó bajo la simulación de ser un testigo pero con la intención de fabricarle una investigación.

“Este es el totalitarismo al que estamos expuestos todos, un totalitarismo que viola la Constitución”, denunció

Maru Campos reclamó que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los otros implicados en el caso, por vínculos con carteles del narcotráfico se les hacen “entrevistas amigables” para brindarles impunidad absoluta a ella se le persigue sin pruebas.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero insistió en que si le “tocan un pelo” a la gobernadora el panismo saldrá a las calles y pondrá en marcha una serie de movilizaciones en defensa de Maru Campos.

“Si se atreven, rompiendo la ley a ponerle un dedo encima, nos vamos a las calles cientos de miles y hasta donde tope”, advirtió