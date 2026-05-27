Hospital Rural de Ocosingo fortalecerá atención en comunidades indígenas de Chiapas

Director del IMSS, Zoé Robledo El director general del IMSS, Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión en el Hospital Rural de Ocosingo, en Chiapas, en donde constató la operación de los servicios médicos, atención a la derechohabiencia y necesidades de infraestructura en la unidad que forma parte del programa IMSS Bienestar

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una visita de supervisión al Hospital Rural No. 32 Ocosingo, en el estado de Chiapas, a fin de constatar la operación de los servicios médicos, la atención a la derechohabiencia y las necesidades de infraestructura en dicha unidad que forma parte del programa IMSS Bienestar, ahora incorporado al Régimen Ordinario de la institución.

Durante un recorrido de supervisión, el directivo reconoció el esfuerzo del personal médico y de enfermería que brinda atención en comunidades de difícil acceso, donde el Hospital Rural de Ocosingo atiende a más de 29 mil habitantes de la región Selva, y funge como centro de referencia para 52 Unidades Médicas Rurales (UMR) y tres Unidades Médicas Móviles (UMM).

Se destacó que dicho nosocomio cuenta con 45 camas hospitalarias y 20 no censables, así como dos quirófanos y una sala de expulsión.

La cartera de servicios incluye medicina familiar, gineco-obstetricia, cirugía general, medicina interna, pediatría, anestesiología, urgencias médicas quirúrgicas, laboratorio, rayos x, salud ginecológica, odontología, nutrición, psicología y trabajo social.

El Hospital Rural de Ocosingo se cuenta con una plantilla laboral de 238 trabajadores de la salud, entre los que se cuentan: médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal paramédico, administrativos y de conservación.

Es importante mencionar que tan sólo en el primer cuatrimestre del año en curso, el hospital reportó 3 mil 775 consultas de medicina familiar, mil 288 de especialidad, 539 procedimientos quirúrgicos y mil 316 egresos hospitalarios.