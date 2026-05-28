México impulsa la producción de insumos médicos para reducir dependencia foránea

David Kershenobich

David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que México tiene condiciones para convertirse en un actor estratégico en la producción regional de medicamentos y materias primas farmacéuticas, con el objetivo de reducir la importación desde otros paises.

Destacó que el país cuenta con laboratorios, industria, infraestructura y capacidad petroquímica para recuperar la fabricación de principios activos (APIs) que habían dejado de producirse en territorio nacional.

“Se dejó, pero ahora con el entusiasmo que tiene la industria se va a poder reanimar”, afirmó.

Además aseguro que el Gobierno Federal mantiene conversaciones con Canadá y Estados Unidos para impulsar una estrategia que permita que los productos fabricados en México tengan reconocimiento inmediato en sus mercados para fortalezcer la autosuficiencia en América del Norte.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que actualmente el gobierno impulsa cerca de 10 proyectos de inversión mixta con empresas nacionales e internacionales con el objetivo de participar directamente en la producción de medicamentos, vacunas e insumos médicos.

Uno de los objetivos es utilizar las compras consolidadas de medicamentos como mecanismo para incentivar la producción nacional y favorecer a empresas que fabriquen en México.

Dentro de estos proyectos destacan, la planta de vacunas de ARN mensajero de Liomont y Moderna o la producción de hemoderivados.