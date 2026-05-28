Actualización de la Huelga en el Monte de Piedad: propuesta de la STPS podrían terminarla en junio

Huelga en el Monte de Piedad La Secretaría del Trabajo y Previsión ha mediado en el conflicto con la finalidad de encontrar un acuerdo para levantar el paro laboral.

El paro laboral del sindicato del Monte de Piedad está a punto de cumplir 8 meses este próximo lunes 1 de junio. En las semanas recientes, las negociaciones han tenido algunos avances, mientras se maneja la posibilidad de que la SCJN pueda llevar el caso para determinar su legalidad. Ahora, con la nueva propuesta dela Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ambas partes del conflicto han mostrado su interés por establecer el diálogo para llegar a un acuerdo.

Huelga en el Monte de Piedad podría terminar después de ocho meses

En los meses pasados, tanto los miembros del sindicato como las autoridades del patronato señalaron sus diferencias irreconciliables. Mientras que el patronato acusaba que las personas trabajadores únicamente se habían negado a negociar y que no estaban ofreciendo propuestas, los agremiados tacharon estas ofertas como una simulación y aseguraron que no estaban cumpliendo con las exigencias reales en el contrato colectivo de trabajo, razón principal de la huelga y que ha sido motivo de controversia jurídica.

Ahora, tras la intervención de la STPS, el Gobierno Federal realizó una propuesta para terminar la huelga a través de un dictamen de solución que beneficie a ambas partes.

El líder sindical, Arturo Zayún, aseguró que se trata de “un paso positivo para las y los trabajadores que la STPS ofrezca formular una propuesta de solución”. En caso de que los líderes aprueben el dictamen, será enviado a los demás miembros para que se decida democráticamente si se levanta la huelga.

Posibilidad de que la Huelga en el Monte de Piedad caso vaya a la SCJN

Por otra parte, también se ha mencionado que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si las negociaciones continúan extendiéndose a causa principal de las negativas del sindicato. El patronato podría llevar el caso a la máxima autoridad judicial para buscar que la huelga se declare como ilegal y les brinde un amparo para dar la orden de que las sucursales abran de nueva cuenta.

Anteriormente, un Juez de Distrito ya había emitido una declaración de inexistencia de la huelga Tras un recuento donde los trabajadores votaron a favor de mantener el paro, la administración interpuso un juicio de amparo. El 20 de febrero de 2026, un juez federal otorgó la protección a la institución, lo que en términos legales declaró la huelga como inexistente. Aunque la resolución judicial favoreció a la institución, esta declaratoria no se encuentra firme. El sindicato interpuso un recurso de revisión, por lo que el caso podría llegar a ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).