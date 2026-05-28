Otorga Senado licencia de 22 horas a Enrique Inzunza; retoma fuero este viernes

Enrique Inzunza retomará fuero este viernes tras licencia de 22 horas (Graciela López Herrera /Cuartoscuro)

El pleno del senado, autorizó licencia para separarse del cargo por solo 22 horas al senador de Morena, Enrique Inzunza Cásares, sobre quien pesa una orden de extradición por parte de Estados Unidos quien lo acusa de presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Inzunza, y ahijado del gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, rindió protesta de inmediato.

El permiso de Inzunza para dejar el cargo se dio en pleno periodo extraordinario de sesiones y luego de 28 días de ausencia tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener supuestos vínculos con el Crimen organizado, en particular con los chapitos, facción del Cartel de Sinaloa.

Así, el permiso otorgado al también ex secretario de gobierno de Sinaloa y ex presidente del Tribunal superior de Justicia de ese estado comprende solo el jueves 28 y viernes 29, incluso con hora de regreso a las 3 de la tarde.

En otras palabras, se separa del cargo de senador solo por 22 horas, para mantener el fuero constitucional una vez que concluya el periodo extraordinario convocado para reformar nuevamente la constitución en temas del Poder Judicial y Electoral.

Incluso llamó la atención que, para la discusión en comisiones, en dictámenes similares, la mesa directiva había dado turno a la comisión de Estudios legislativos, que preside el morenista Inzunza, pero en esta ocasión, no fue así, y en la mañana el legislador anunció que pediría licencia, lo que le evitó exponerse públicamente ante los medios de comunicación, a los que se dijo daría la cara.