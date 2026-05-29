Del ‘Cielo’ al ‘Cañón de la Peregrina’: exposición promovida por senadora Olga Sosa exhibe la grandeza de Tamaulipas

La grandeza de Tamaulipas La senadora Olga Sosa promovió una exposición fotográfica sobre su estado en el Senado de la República. (Especial)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz inauguró en el Senado de la República la exposición fotográfica “Tamaulipas, orgullo que se lleva en el corazón: una mirada a la riqueza cultural y natural del noreste mexicano”, una muestra integrada por 55 imágenes que retratan la diversidad natural, histórica, cultural y social del estado.

Acompañada por Iris Lídice Francioli Villa, titular de la representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, la legisladora destacó que la exposición permite acercar a visitantes de todo el país a los paisajes, tradiciones, gastronomía, patrimonio y riqueza humana que distinguen a Tamaulipas.

Durante la inauguración, Olga Sosa subrayó que el Senado de la República abre sus puertas al arte, la cultura y la identidad de las entidades federativas, fortaleciendo el federalismo cultural y promoviendo la diversidad que caracteriza a México.

“Es un orgullo que las imágenes de Tamaulipas se expongan en esta sede legislativa, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de sus tradiciones y el espíritu de su gente”, expresó.

La senadora señaló que la muestra cobra especial relevancia en un momento en que México se prepara para recibir eventos de atención internacional, ya que permite proyectar la riqueza natural y cultural de Tamaulipas ante visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, destacó la importancia de mantener la presencia de Tamaulipas en espacios estratégicos de la Ciudad de México, especialmente rumbo a la Copa Mundial de Futbol, cuando miles de turistas recorrerán la capital del país.

La belleza de Tamaulipas La senadora Olga Sosa promovió una exposición fotográfica sobre su estado en la Cámara alta. (Especial)

¿Qué contiene la exposición fotográfica sobre Tamaulipas en el Senado y hasta cuándo estará?

La exposición incluye imágenes de algunos de los principales atractivos turísticos y naturales del estado, entre ellos la Reserva de la Biosfera El Cielo, el Cañón de la Peregrina, el Bernal de Horcasitas, la Sierra de Cucharas, ríos y diversos paisajes emblemáticos, además de expresiones culturales como la tradicional Cuera Tamaulipeca, que cuenta con identidad geográfica reconocida.

Olga Sosa reconoció el trabajo de Iris Lídice Francioli Villa para concretar la exposición y agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por impulsar acciones de promoción cultural que fortalecen la identidad tamaulipeca y proyectan al estado a nivel nacional.

La exposición permanecerá abierta al público en las instalaciones del Senado de la República hasta el próximo 26 de junio, con el objetivo de que más personas conozcan la riqueza, historia, tradiciones y potencial turístico de Tamaulipas.