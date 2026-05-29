Profeco alerta sobre fraudes en agencias de viajes rumbo al Mundial 2026

Alerta de fraudes de agencias de viajes

Ante la cercanía de la Copa Mundial FIFA 2026 y el incremento esperado de turistas hacia las ciudades sede en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para evitar fraudes y garantizar contrataciones seguras de servicios turísticos.

La Profeco advirtió que previo a eventos masivos como el mundial de futbol, suelen proliferar agencias de viajes que ofrecen paquetes turísticos a precios muy bajos a través de internet y redes sociales, pero que posteriormente desaparecen o incumplen con los servicios prometidos.

Por ello, la dependencia federal exhortó a las personas consumidoras a verificar que las agencias cuenten con domicilio físico y medios de contacto reales antes de contratar cualquier servicio. Asimismo, recomendó confirmar que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

También las autoridades sugirieron consultar el Buró Comercial de Profeco para conocer si existen quejas o denuncias contra la empresa, además de corroborar que el contrato de adhesión esté registrado ante la procuraduría.

La institución recordó que las agencias de viajes están obligadas a informar de manera clara las características de los paquetes turísticos, incluyendo servicios contratados, duración, precio total, modalidades de pago, políticas de cancelación y posibles causas ajenas al proveedor que puedan modificar el servicio.

Una vez realizada la contratación, las personas usuarias deben recibir copia del contrato con sello o membrete de la agencia, así como una descripción detallada de los servicios incluidos, condiciones de hospedaje, transporte y políticas de reembolso.

Profeco pidió prestar especial atención a las “letras chiquitas” y revisar cuidadosamente los términos y condiciones antes de firmar cualquier acuerdo. En caso de incumplimiento, la agencia deberá apoyar a las personas afectadas para resolver la situación o garantizar su regreso, además de colaborar en los procesos de reclamación e indemnización correspondientes.

La dependencia también emitió recomendaciones para quienes planeen viajar a Estados Unidos o Canadá, países que compartirán la sede del Mundial 2026. En esos casos, indicó que el tipo de cambio aplicable será el vigente al momento del pago y señaló que las agencias deben comprobar el envío de recursos al extranjero.

Para quienes opten por contratar servicios turísticos en línea, Profeco recomendó hacerlo únicamente en sitios oficiales y verificar que las páginas cuenten con protocolos de seguridad, como direcciones electrónicas con “https://” y candado de seguridad en el navegador.

Asimismo, la procuraduría hizo un llamado a desconfiar de promociones “demasiado buenas para ser verdad”, especialmente aquellas difundidas en redes sociales con precios considerablemente menores al promedio del mercado.

La dependencia federal reiteró conservar comprobantes de pago, correos de confirmación, boletos y capturas de pantalla de las promociones contratadas, ya que pueden ser útiles para cualquier aclaración posterior. Además, invita a presentar sus quejas y denuncias en el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial y correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

Para saber si una agencia de viajes cuenta con quejas o denuncias de consumidoras y consumidores, se puede revisar el Buró Comercial, en https://burocomercial.profeco.gob.mx/ y para corroborar si tiene registrado su contrato de adhesión ante la Profeco se puede verificar en este link https://rpca.profeco.gob.mx/.

La Crónica de Hoy 2026