Gobierno federal y CNTE retoman diálogo en mesa tripartita

Reunión integrantes de la Sección XXII

El gobierno federal sostuvo una nueva reunión con integrantes de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para continuar las negociaciones sobre demandas magisteriales y buscar acuerdos en beneficio de la comunidad educativa.

A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó el pasado 29 de mayo sobre el encuentro realizado junto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

“Nos reunimos nuevamente con integrantes de la Sección XXII de la CNTE para continuar el diálogo de la mesa tripartita, en la búsqueda de acuerdos que beneficien a la comunidad educativa”, publicó la funcionaria.

La reunión ocurre en medio de las movilizaciones, bloqueos y protestas impulsadas por la CNTE en distintos puntos de la Ciudad de México y Oaxaca, como parte de sus exigencias laborales, educativas y de seguridad social.

Entre las principales demandas de la CNTE se encuentran la reforma o derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras laborales y salariales, así como atención a temas educativos y casos de justicia relacionados con el magisterio.