Brote de ébola: ¿Qué es, cómo se contagia y qué riesgo hay en México?

OMS Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica en el país para evitar contagios de ébola. (Sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó recientemente que se han registrado más de 220 muertes sospechosas en la República Democrática del Congo (RDC) y se estima que actualmente se encuentran activos más de 1,000 casos de ébola.

Estos hechos han desatado la duda en el mundo entero sobre su rápida propagación y letalidad, lo cual ha disparado las alertas sanitarias a nivel máximo.

El brote inició en la provincia de Ituri, África Central, y se ha ido expandiendo a lo largo de 11 zonas más.

Aunque los registros van a la alza y la expansión de los casos continúa, la OMS solo ha confirmado un caso por pruebas de laboratorio.

¿Qué es el ébola?

Según información de la OMS, es una afección grave y a menudo mortal que afecta a los seres humanos. Provoca síntomas como la fiebre hemorrágica y puede venir acompañada de cansancio extremo, vómito y/o diarrea, falta de apetito, dolor de cabeza o de estómago.

¿Cómo se contagia?

A diferencia de otras enfermedades, como la gripe o la influenza, que se propagan por el aire, el ébola no se transmite con facilidad.

La Secretaría de Salud especifica que, para poder sufrir un contagio, es necesaria la exposición directa con fluidos corporales (sangre, saliva o sudor) de una persona o tener contacto con objetos contaminados.

Si bien la expansión de esta enfermedad en África no se ha desarrollado de forma aislada, la propagación durante los conflictos armados, los desplazamientos internos en el país y la crisis de salud han agravado esta situación.

¿En México qué está pasando con el ébola?

Ante la rápida propagación de esta enfermedad y con la Copa del Mundo a punto de iniciar, gobiernos como el de Canadá, Estados Unidos y México han anunciado medidas relacionadas con las personas que viajen provenientes de las regiones de África con mayores factores de riesgo.

Aunque los riesgos de contagio dentro del territorio mexicano son bajos, no se descarta un posible arribo de esta enfermedad; es por ello que las autoridades mexicanas han activado protocolos especiales de vigilancia epidemiológica para identificar y aislar oportunamente posibles casos sospechosos.