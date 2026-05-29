6 billones de personas observarán inauguración del Mundial de Futbol: Mikel Arriola; 3 mmdd, derrama económica para México

El dirigente de la FMF, Mikel Arriola en el Senado

La selección mexicana de Futbol, utilizará el tercer uniforme, el de color negro para el segundo partido de la etapa de grupos con su similar de Corea del Sur, durante el Mundial de Fútbol, confirmó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola

“Esta camiseta de la piedra del sol, pues una camiseta muy significativa, el propio lunes irán los seleccionados al museo de antropología a ver la piedra del sol a que les expliquen a los antropólogos qué significa traer en esto en el pecho y en el alma. ¡ Ah bueno!, aquí está la camiseta negra que es una camiseta con la que vamos a jugar el partido contra Corea, es una camiseta que les haremos llegar al resto de los senadores”, explicó

Al participar en la conferencia magistral “Camino al mundial 2026: impacto económico y oportunidades para México” impartida en el Senado de la República, el directivo del balompié nacional, aseguró que el partido inaugural del mundial el próximo 11 de junio, será presenciado por más de 6 billones de personas.

“El día 11 de junio a México lo van a ver 6 billones de personas, es la inauguración, más de la mitad de la población mundial que son 8 y pico billones, aquí van a estar los ojos de 6 billones de personas, porque el partido más visto del mundial es la inauguración, ni la final, entonces estemos muy orgullosos de ser mexicanos porque vamos a ser el ombligo del mundo en unos pocos días”, aseveró

Arriola Peñaloza, reiteró que la derrama total que dejará la justa deportiva para nuestro país ascenderá a los 3 mil millones de dólares.

La inauguración principal y el primer partido de la Copa del Mundo se llevarán a cabo el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial y el primer encuentro enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica.

El espectáculo inaugural en México se centrará en la cultura nacional, con una identidad visual inspirada en el tradicional papel picado. El evento contará con la participación de talentos indígenas, artistas folclóricos y un gran elenco musical.