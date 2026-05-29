Gobierno propone democratizar al IPN; comunidad participaría en elección de director general

Mario Delgado Secretario de Educación Pública

El Gobierno de México impulsará cambios para democratizar al Instituto Politécnico Nacional (IPN), incluyendo la consulta a su comunidad para definir el perfil de la próxima persona titular de la Dirección General, así lo informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante su participación en una sesión del Consejo General Consultivo del IPN, el funcionario señaló que la propuesta surge por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca ampliar la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en las decisiones de la institución.

“La Presidenta de la República propuso algo que no se había hecho en la historia del Instituto: consultar a la comunidad para la designación de la próxima dirección general, para que sean las y los estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores quienes ayuden a definir el perfil de quien habrá de conducir al Politécnico”, afirmó.

Delgado Carrillo explicó que, de manera paralela, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabajan en un plan integral para fortalecer al Politécnico, con acciones orientadas a la contratación de personal docente y la mejora de la infraestructura educativa.

El anuncio se realizó en el marco del 90 aniversario del IPN, institución que el titular de la SEP calificó como estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país.

En su mensaje, destacó que el fortalecimiento de la educación superior y de la investigación científica forma parte de la estrategia nacional para consolidar la soberanía tecnológica de México.

Postura ante los paros estudiantiles

El secretario también se refirió a los paros que mantienen estudiantes en algunas escuelas del Instituto y llamó a privilegiar el diálogo para atender sus demandas.

“Reconocemos y respetamos su derecho a la libre manifestación, pero no puede haber una cerrazón absoluta si existe una franca disposición para establecer una ruta que permita la atención y resolución de sus demandas”, expresó.

Asimismo, señaló que resulta contradictorio que, en el contexto de las protestas, se mantengan afectaciones a las operaciones de Canal Once, medio de comunicación público vinculado al IPN.

Delgado Carrillo afirmó que democratizar al Instituto implica escuchar a toda la comunidad politécnica y construir acuerdos con la participación de sus integrantes.

La propuesta forma parte de las acciones que el Gobierno federal busca impulsar para fortalecer a una de las instituciones de educación superior más importantes del país, fundada en 1936 durante la administración del expresidente Lázaro Cárdenas.