Pensión de Hombres Bienestar 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago? (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Miles de beneficiarios de la Pensión de Hombres Bienestar ya esperan el siguiente depósito luego de concluir la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio.

Aunque las autoridades aún no publican un calendario oficial para el próximo pago, existen fechas tentativas basadas en la dinámica utilizada en depósitos anteriores.

Este programa social busca brindar apoyo económico a hombres adultos mayores en situación vulnerable mediante depósitos bimestrales realizados directamente en la tarjeta del Bienestar. Todo apunta a que la siguiente dispersión comenzaría durante julio de 2026.

¿Cuándo sería el próximo pago de la Pensión de Hombres Bienestar?

Las estimaciones apuntan a que el siguiente depósito podría iniciar desde los primeros días de julio y continuar de forma escalonada, siguiendo el orden alfabético del primer apellido, como ocurre regularmente en los programas del Bienestar.

De manera tentativa, las fechas quedarían distribuidas de la siguiente forma:

A: Miércoles 1 de julio

B: Jueves 2 de julio

C: Viernes 3 y lunes 6 de julio

D, E, F: Martes 7 de julio

G: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

H, I, J, K: Viernes 10 de julio

L: Lunes 13 de julio

M: Martes 14 y miércoles 15 de julio

N, Ñ, O: Jueves 16 de julio

P, Q: Viernes 17 de julio

R: Lunes 20 y martes 21 de julio

S: Miércoles 22 de julio

T, U, V: Jueves 23 de julio

W, X, Y, Z: Viernes 24 de julio

Estas fechas siguen un esquema similar utilizado anteriormente para otros programas sociales federales y podrían modificarse cuando exista confirmación oficial.

¿Cuánto dinero entrega este programa social?

La Pensión de Hombres Bienestar otorga un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos para quienes cumplen con los requisitos establecidos dentro del programa. El recurso se deposita mediante la tarjeta del Bienestar y puede retirarse posteriormente, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.

El objetivo principal del programa es apoyar económicamente a hombres adultos mayores para cubrir necesidades básicas, incluyendo alimentación, medicamentos y gastos cotidianos.

Requisitos para acceder a la Pensión de Hombres Bienestar

Para registrarse, los solicitantes deben cumplir ciertos criterios establecidos por el programa.

Entre ellos destacan:

Ser hombre

Tener entre 60 y 64 años

Vivir en México

No contar con ingresos fijos

La documentación requerida incluye identificación oficial vigente, CURP reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio actualizado y teléfonos de contacto. También es indispensable contar con tarjeta del Bienestar para recibir los depósitos correspondientes.