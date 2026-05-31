Destaca Sheinbaum la recuperación de la soberanía energética durante su sexenio

Durante su Informe de Rendición de Cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante su gobierno se ha trabajado por recuperar la soberanía energética nacional, en comparación con los gobiernos neoliberales que, señaló, hubo intención de debilitar y entregar los sectores estratégicos a intereses privados y extranjeros.

Este logró se ha hecho tangible con la conversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como verdaderas empresas públicas al servicio del pueblo de México, enfatizó la mandataria, quien estuvo acompañada de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja; y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

En ese sentido, informó que desde el inicio de su administración se han incorporado seis nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad de 3,000 megawatts. Asimismo, al concluir el sexenio se habrán integrado 32,000 megawatts adicionales, con el objetivo de elevar la participación de las energías renovables de 24% a por lo menos 38% en la generación eléctrica nacional. Agregó que 13,893 comunidades que históricamente fueron olvidadas ya cuentan con electricidad.

Mencionó que gracias a la refinería de Dos Bocas y a la adquisición de Deer Park, en medio de la crisis internacional México cuenta con petróleo, tiene diésel y gasolinas a buen precio. Resaltó que están por concluirse las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, y se inició ya el rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos de Escolín, Cosoleacaque y Cangrejera, además del fortalecimiento en la producción de fertilizantes por parte de Pemex.