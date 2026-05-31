Pavel Jarero Velázquez con mayor proyección nacional para ir por la gubernatura de Nayarit

Pavel Jarero Velázquez

Se avecina el proceso de elección de coordinadores estatales y distritales para 2027 y en Nayarit las opiniones continúan divididas sobre las opciones del partido oficialista para suplir al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por un lado, a nivel nacional, el senador Pavel Jarero Velázquez, se ha perfilado como el nayarita con myor proyección gracias a su participación en debates del senado de la república, tanto en comisiones como en el pleno le han valido el reconocimiento de sus compañeros y la aversión de sus contendientes políticos de otros partidos.

Ha participado en las reformas más trascendentales de la cuarta transformación, en materia de armonización del sistema electoral, judicial y político.

Sin embargo, a nivel local, la actual presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce Méndez podría colocarse como una buena contendiente, sin embargo la percepción es que tiene más negativos de acuerdo a varios estudios de opinión y a su gestión como alcaldesa, debido a reclamos como la falta de agua y sobre todo la inseguridad, dio a conocer un estudio interno de Morena hace unas semanas.

Más abajo de ellos, pretendiendo ser figura nacional consumiendo los servicios “publicaciones que están al mejor postor”, se encuentra Héctor Santana García, edil de Bahía de Banderas, un pasado priísta y anti morenista.

Por encontrarse en la zona turística por excelencia de Nayarit, el citado presidente municipal, considera con las cartas credenciales para competirle a las a las dos más altas figuras de Morena, aunque su conocimiento aumenta la gente recuerda su pasado priista.

Por lo que se espera que en próximos días aumenten su presencia estatal y nacional, pero difícilmente se la arrebatarán a Jarero Velázquez. En junio se inscriben para buscar a la bandera de la cuarta transformación que defenderá sus postulados en Nayarit.