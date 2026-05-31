Llaman senadores de Morena a recorrer el territorio para informar y defender la soberanía nacional

Senador Antonino Morales llama a la militancia de Morena a recorrer el país

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una movilización nacional en defensa de la soberanía nacional, senadores de Morena llamaron a la militancia de ese partido a recorrer cada rincón del territorio para informar al pueblo y defender la soberanía nacional frente a lo que calificaron como, “una oposición traidora a la Patria”.

“Es nuestra obligación defender este gobierno electo democráticamente, cuyas conquistas son de las mayorías y que la derecha quiere dinamitar para recuperar sus privilegios”, aseveró el senador de Morena, Antonino Morales

El legislador oaxaqueño, denunció que la oposición busca en el extranjero el apoyo que las urnas le negaron y señaló el caso de la gobernadora de Chihuahua como, “el ejemplo más claro de la traición a la patria”, al permitir que agentes de la CIA operaran en territorio nacional.

“Como Victoriano Huerta en su momento, violentó la Constitución pensando que así obtendrá el respaldo para ser candidata en 2030. La soberanía no se negocia, la independencia se defiende todos los días”, sentenció.

En un tono autocrítico, recordó que en Morena “no se permite ni se permitirá la corrupción ni la impunidad”, y resaltó la reciente reforma aprobada en el Senado para impedir candidaturas con vínculos criminales.

“Nuestra lucha es por principios, no por cargos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, estableció

El senador llamó a sus correligionarios a recorrer “cada agencia municipal, ranchería y colonia de las ocho regiones de Oaxaca para informar lo que hacen los gobiernos de Sheinbaum y de Salomón Jara, para desenmascarar las mentiras de la oposición”.

Ante el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, la dirigencia nacional y una multitud reunida en la capital oaxaqueña, el legislador celebró los casi dos años del “segundo piso de la Cuarta Transformación” y destacó que la presidenta llega a esta fecha, “con un respaldo popular del 70 por ciento, lo que desquicia a la oposición.

Morales Toledo enumeró los avances donde dijo que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, los homicidios dolosos se redujeron 49 por ciento; se invierte más de un billón de pesos en programas para el bienestar y se entregan más de 5 millones de becas; como consecuencia de la estabilidad de nuestra economía.

La inversión extranjera directa –recordó--alcanzó un récord histórico de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre del año; se construyen más de 16 mil nuevas camas de hospital; hay 23 mil obras de agua en todo el país y la industria farmacéutica invierte 21 mil millones de pesos.