SEP y Segob esperan alcanzar acuerdos con la CNTE antes del incio del Mundial

Sección 22 CNTE

Luego de la realización de bloqueos, manifestaciones y plantones por parte de la Sección 22 de la CNTE en la capital del país, bajo la principal amenaza de que si las autoridades no dan resolución a sus exigencias, continuarán sus protestas sin importar que el próximo 11 dé junio de inicio el Mundial de Futbol 2026.

Al respecto, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habrá avances en los días que restan antes del evento deportivo en las mesas de diálogo que continuarán entablando con la disidencia magisterial.

“Hay avances, efectivamente, no se ha resuelto todo el pliego petitorio, pero hay avances, vamos a ver cómo los van calificando ellos”, señaló la titular de la Segob y confirmó que “hay garantías para que todos los eventos después del 11 en adelante se lleven a cabo”.

Esta semana los representantes de la sección 22 de la Coordinadora se reunieron en dos ocasiones con autoridades federales y estatales aunque han asegurado que no se ha logrado un gran avance en sus demandas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, apuntó que en 2024, cuando los maestros de la Coordinadora se reunieron con la Presidenta, se estableció que se formarían mesas técnicas para la discusión de sus principales demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que reconoció, fue muy injusta para ellos, sin embargo, estas negociaciones no se han llevado a cabo.

“Queremos que se establezcan esas mesas, que nos pongamos a trabajar y que se establezcan plazos para cumplir (...) ojalá que esta semana ellos designen sus comisiones para ponernos a trabajar”, dijo Delgado y sostuvo que habrán acuerdos antes del inicio del Mundial.

Los miembros de la CNTE han asegurado que este 1 de junio dará inicio una huelga nacional apoyada por todas las secciones magisteriales del país para buscar que la Presidenta Claudia Sheinbaum acceda a una negociación con ellos en Palacio Nacional donde se ofrezca soluciones a sus demandas.

Los maestros acusan que las autoridades solo realizan reuniones dilatorias y retrasan la entrega de resultados concretos.