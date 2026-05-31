Proceso electoral de 2027 podría auentar gasto al menos 15 mil millones de pesos

INE (Rogelio Morales Ponce)

La inversión que proyecta el INE para la realización del mega proceso electoral de 2027 excedería su presupuesto ordinario y el financiamiento a los partidos políticos al menos a 15 mil millones de pesos.

La consejera Frida Gómez Puga, integrante de la comisión de Fiscalización destacó que el presupuesto es necesario para la organización de elecciones con calidad, por los que hizo un llamado a hacer uso ejemplar de los recursos justificando cada cantidad solicitada.

La proyección de una entrega de recursos de tal magnitud, que incluso supera lo contemplado para algunos programas sociales, responde a que el próximo año se realizará la elección de 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas estatales, congresos locales en los estados participantes, y más de 2,000 presidencias municipales y ayuntamientos.

De acuerdo a reportes del instituto, para los procesos de 2024 el presupuesto fue de 8 mil 802 millones de pesos adicionales al gasto ordinario y al financiamiento de partidos.