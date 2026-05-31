UNAM fortalece alianza académica y científica con Europa

Convenio con Europa (UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fortaleció su estrategia de colaboración e intercambio científico con Europa tras la firma de dos convenios de cooperación internacional, esto durante una visita de trabajo del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas a Roma.

El primero de ellos con el Consejo Nacional de Investigación (CNR por sus siglas en italiano), principal organismo público de investigación de Italia, el segundo con el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF), referente global en el campo de la astronomía.

En el acto con el CNR, Lomelí Vanegas destacó que la cooperación mundial es una herramienta indispensable para la construcción de soluciones conjuntas a problemas como el cambio climático, las transiciones teconológicas o los retos de las democracias contemporáneas.

Asimismo, indicó que estos acuerdos comparten la vocación de la UNAM a favor de establecer alianzas científicas de largo aliento con instituciones de primer nivel mundial.

Por su parte, el presidente del CNR, Andrea Lenzi, precisó que, si bien diversas entidades de la UNAM ya mantenían vínculos de trabajo con algunos de los 88 institutos adscritos al organismo italiano, el convenio constituye el primer instrumento de participación de carácter general entre ambas instituciones.

Igualmente, puntualizó que este marco permitirá que la relación crezca con mayor solidez y alcance, al dotarla de una base jurídica compartida que facilite nuevas formas de vinculación en ciencias, tecnologías y humanidades.

El documento fue firmado en en presencia del embajador de México en Italia, Genaro Lozano, quien fungió como testigo de honor y se refirió al papel “fundamental de la UNAM” en la contribución científica y cultural con el país europeo.

En el acto estuvieron presentes Rodrigo Díaz Maldonado, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Francia, encargado de gestionar la firma del acuerdo; Silvano Fares, director del Departamento de Ciencias Bioagroalimentarias; y Mario Paolucci, director del Instituto de Investigaciones sobre Población y Política Social del CNR.

En el marco de la visita a Italia, Leonardo Lomelí y el presidente del INAF, Roberto Ragazzoni, formalizaron un convenio que fortalece el trabajo en el área de ciencias físico-matemáticas.

Como parte del encuentro, los asistentes realizaron una visita guiada a la sede principal del Observatorio Astronómico de Roma, en Monte Mario, uno de los centros más antiguos de Italia, donde la delegación de la UNAM conoció la infraestructura con la que el INAF contribuye al conocimiento astronómico.

Al cierre de los actos, el rector de la UNAM convocó a las comunidades académicas de México e Italia a asumir esa colaboración como un ejercicio dialógico y sostenido, con miras a edificar, en sus palabras, “una ciencia colaborativa, transdisciplinaria e internacional”.