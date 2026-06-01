Aplazan audiencia de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

. Hernán Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública en Tabasco.

La audiencia en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad del estado de Tabasco y presunto líder del cártel “La Barredora” fue diferida a solicitud de su defensa.

Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” es señalado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro y el 1 de junio se celebraría la etapa intermedia del proceso penal, tiempo en el que se exponodrían los medios de prueba que sustenten o en su caso, desestimen las acusaciones.

Luego de que la Fiscalía entregó un expediente integrado por 12 tomos con medios de prueba, los juristas de “El Abuelo” pidieron que se aplazara el proceso, con la finalidad de revisar la documentación.

Además, en el litigio, se anunció la incorporación del abogado José Flores como defensa de Bermúdez.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 15 de junio.

Hernán Bermúdez se encuentra vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

El 12 de septiembre del 2025, en Paraguay, la fiscalía de ese país confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por vía diplomática la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Fue la mañana del día 17 de septiembre, a las 10:30 horas cuando el líder de “La Barredora” salió de Asunción en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) con destino a México.

Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, posee una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

A partir de su salida del gabinete de seguridad del estado en diciembre de 2023, se registró un repunte en la violencia en Tabasco: ejecuciones, ataques a comercios, quema de vehículos y mensajes en narcomantas se multiplicaron en el estado.