Profepa rescata 350 tortugas enviadas como “juguetes” en paquete rumbo a Tamaulipas

Rescate de tortugas en Matamoros, Tamaulipas Los ejemplares fueron enviados a esa entidad a través de una empresa de mensajería

Un reporte realizado por una empresa de mensajería permitió a las autoridades ambientales descubrir el traslado irregular de 350 tortugas que llegaron a Matamoros, Tamaulipas, ocultas en un paquete que había sido documentado como si transportara juguetes.

La intervención ocurrió cuando personal de la empresa detectó posibles irregularidades en el contenido de un envío y notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que acudió al lugar para verificar la situación.

Durante la inspección, los supervisores encontraron a los reptiles confinados en recipientes pequeños y envueltos en calcetines, condiciones que representaban un riesgo para su salud y bienestar debido al hacinamiento y la falta de espacio adecuado.

Tras una revisión preliminar, se identificaron 344 ejemplares de tortuga casquito, dos tortugas adornadas y cuatro tortugas mexicanas. Sin embargo, al momento del aseguramiento ya habían muerto 25 de las tortugas casquito.

Ante estas condiciones, la Profepa procedió al aseguramiento precautorio de todos los ejemplares y ordenó su traslado a una Unidad de Manejo ubicada en Matamoros, donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo en instalaciones adecuadas.

Las labores de traslado contaron con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad durante el operativo.

Las especies localizadas están sujetas a protección internacional. Los géneros Kinosternon y Terrapene forman parte del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), además de encontrarse regulados por la norma ambiental mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

La Profepa recordó que la posesión y comercialización de ejemplares de vida silvestre protegidos o regulados por tratados internacionales puede constituir un delito federal. Por ello, hizo un llamado a la población para evitar participar en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de especies.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades ambientales para determinar el origen de los ejemplares y las posibles responsabilidades derivadas de su traslado.