Caen 8 “Del Caballito”; emitían facturas falsas en 6 estados

Detención Desmantelamiento del "Caballito". (FGR)

Tras la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, integrantes de la organización delictiva “Del Caballito”.

Esta célula está dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.

Una vez concluida la totalidad de las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, ⁠⁠370 soles, seis mil 120 euros y mil⁠ 50 coronas danesas.

El esquema de la Red de Facturadoras “Del Caballito” era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciéndole a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.

Para lograrlo, constituyeron empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.

Luego, las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas generadas por la Red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala.

La agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.

El esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.

Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR.

En la audiencia inicial, se les imputó el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, obteniéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.