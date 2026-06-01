Tras la muerte del Mencho: ¿Qué ha pasado con el CJNG y qué órdenes internas tienen respecto al Mundial 2026?

Seguridad en el Mundial de México 2026 Las tres ciudades sede de la Copa 2026 contarán con despliegues de seguridad para mitigar delitos comunes y garantizar la integridad de los visitantes.

Aunque en gran parte del territorio mexicano se ha restablecido el orden tras el supuesto asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como “el Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo cual desencadenó una oleada de violencia, persisten las dudas entre los asistentes a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Debido a estos hechos, autoridades de Estados Unidos mantienen activa una recomendación de nivel 3 para sus ciudadanos, la cual especifica “reconsiderar el viaje” si algún país con esta alerta cuenta con casos de disturbios.

Por los hechos ocurridos en contra de la organización del CJNG, Norteamérica consideró a una de las sedes del Mundial como un sitio de alto riesgo para sus visitantes.

Sin embargo, diversas declaraciones señalan que líderes de distintas células ubicadas en diferentes puntos del país aseguran que muchas de sus operaciones se verán pausadas para evitar disturbios y preocupaciones entre los turistas.

Asimismo, se informó que funcionarios de seguridad e integrantes de estos grupos delictivos destacaron que las organizaciones criminales que operan en Jalisco y Nuevo León no afectarán a los visitantes del Mundial; esto también incluye a los jugadores convocados para los encuentros.

¿Qué se espera en los estados que serán sede de los partidos del Mundial?

En Ciudad de México, capital y sede de la Copa de fútbol, el Gobierno no solo enfrentará el reto de las células delictivas, sino también las constantes manifestaciones y bloqueos de maestros y agricultores. En esta entidad se espera el despliegue de unos 56 mil elementos de seguridad en gran parte de la ciudad, con el fin de mitigar los delitos comunes y salvaguardar la integridad de la afición.

Por su parte, en Monterrey se espera la participación de unos 15 mil elementos federales, estatales y municipales para prever cualquier incidente durante las contiendas.

Finalmente, Guadalajara es uno de los puntos más cruciales, ya que en esta ciudad se llevarán a cabo 4 partidos importantes durante el torneo, por lo cual las autoridades desplegarán más de 18 mil elementos de seguridad pública y privada, para resguardar la integridad de los asistentes a los partidos de fútbol.

En total, el Gobierno de México desplegará cerca de 100 mil efectivos de seguridad en las tres ciudades sedes, así como en otros espacios que funcionarán como centros de entrenamiento para los equipos visitantes.