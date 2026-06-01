INE instala Comisión temporal de Presupuesto 2027

La Comisión Temporal de Presupuesto 2027 del Instituto Nacional Electoral (INE) se instaló y aprobó su Programa de Trabajo, con el propósito de coordinar la evaluación del presupuesto 2026 y conducir la construcción del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, bajo principios de eficiencia, racionalidad y austeridad en el uso de los recursos públicos.

En la sesión virtual estuvieron presentes los Consejeros Jorge Montaño Ventura —como presidente—, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, las consejeras Norma De La Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, aprobaron el cronograma del programa de trabajo, el cual contiene actividades hasta agosto del presente año, entre ellas la captura de la Cartera Institucional de Proyectos, la integración del Presupuesto Base, así como reuniones de trabajo con las Unidades Responsables y encuentros con representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, para concluir con la determinación de las cifras y con la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2027 por parte del Consejo General el 29 de julio.

Respecto de la instalación de la Comisión, el Consejero Montaño Ventura aseveró que el INE operará conforme a derecho y en apego a los recursos que disponga la Cámara de Diputados; por lo que la Comisión Temporal de Presupuesto tiene como objeto evaluar el presupuesto aprobado para 2026 y coordinar los trabajos de revisión, análisis, discusión y construcción del Anteproyecto de Presupuesto 2027, con base en principios de racionalidad, austeridad y economía, a fin de garantizar la continuidad y calidad de los procesos electorales.