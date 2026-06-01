CNTE mantiene plantón en la Capital: marcha deja enfrentamientos entre policías y maestros

Manifestación de la CNTE en CDMX (Adrián Contreras)

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron este lunes a las calles de la Ciudad de México como parte de su jornada de protesta nacional.

Lo que comenzó con una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo terminó con enfrentamientos, denuncias cruzadas, daños materiales y la instalación de un plantón que se extiende por varias calles del Centro Histórico.

Desde temprana hora, cerca de cuatro mil manifestantes se concentraron sobre Paseo de la Reforma para iniciar el recorrido rumbo a la Plaza de la Constitución. Durante el trayecto, la movilización avanzó entre cierres viales y afectaciones al transporte público.

Uno de los momentos más tensos ocurrió sobre Paseo de la Reforma y Lafragua, donde un grupo de manifestantes provocó destrozos en la Torre Bienestar. Con mazos, tubos y otros objetos rompieron cristales de puertas y ventanas del inmueble. La situación obligó a personas que realizaban trámites en el lugar a retirarse por seguridad. También se reportó la presencia de personas encapuchadas durante estos hechos.

Más tarde, al llegar a las inmediaciones del Centro Histórico, los manifestantes encontraron las vallas metálicas instaladas en los accesos al Zócalo y comenzaron los intentos para retirarlas, los hechos se concentraron principalmente en el cruce de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza.

Durante esos momentos se registró el lanzamiento de cohetones, petardos y otros objetos, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que los artefactos fueron utilizados por integrantes de la movilización, mientras que los policías únicamente portaban equipo de protección, como cascos, escudos, rodilleras, coderas y algunos extintores.

Por su parte, maestros de la CNTE rechazaron esa versión y acusaron a las autoridades de haber utilizado gas y presuntamente balas de goma para dispersar a los manifestantes. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Coordinadora, responsabilizó al gobierno capitalino por los hechos y aseguró que dos docentes resultaron lesionados tras la utilización de artefactos explosivos en la zona de conflicto.

Manifestación de la CNTE en CDMX (Adrián Contreras)

La SSC negó haber empleado gas lacrimógeno, balas de goma o petardos durante el operativo y reiteró que los objetos explosivos fueron lanzados por algunos participantes de la protesta.

El saldo de los enfrentamientos dejó al menos una persona lesionada confirmada por las autoridades, quien fue trasladada por sus propios medios a un hospital. Sin embargo, de manera extraoficial se reportaron tres heridos, dos de ellos de gravedad. Entre los casos reportados se encuentra un integrante de la CNTE de Guerrero que sufrió una lesión cerca de un ojo y otro manifestante con heridas en el rostro.

Manifestación de la CNTE en CDMX (Adrián Contreras)

Mientras continuaban los incidentes, la circulación resultó afectada en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. Autoridades capitalinas reportaron cortes sobre Avenida Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas y otras vialidades cercanas, por lo que recomendaron utilizar rutas alternas como Congreso de la Unión, Paseo de la Reforma, Eje 3 Sur y Lorenzo Boturini.

Tras los enfrentamientos, los maestros instalaron un plantón frente a las vallas colocadas sobre la calle 20 de Noviembre. Conforme avanzó la tarde, la protesta comenzó a extenderse hacia otros puntos del Centro Histórico.

Los contingentes ocuparon también zonas de Correo Mayor, Uruguay, Bolívar, Madero y 16 de Septiembre, ampliando la presencia del movimiento en los alrededores del Zócalo capitalino.

Pese a los choques registrados durante la jornada, se prevé que autoridades y representantes de la CNTE mantengan mesas de trabajo durante martes y miércoles para intentar avanzar en la atención de las demandas del magisterio.