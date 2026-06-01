Exige oposición a Izunza renunciar a sueldo y fuero; “representa al narcotráfico”, acusan

Senador Enrique Inzunza Cázarez contabiliza 5 faltas a la Permanente (José Betanzos Zárate )

Luego de registrar su quinta falta tras difundirse las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el cartel de Sinalo, el PRI a través de la senadora , Carolina Viggiano, exigió al senador de Morena, Enrique Inzunza, renunciar a su dieta como legislador toda vez que no ha acudido a cumplir con su trabajo como miembro de la Comisión Permanente.

“El sigue cobrando, que renuncie a su sueldo entonces porque no está trabajando, él es parte de la Comisión Permanente y no está aquí, realmente nunca explicó por qué faltó, nunca explicó por qué se reintegró, además se reintegra y no viene, es verdaderamente increíble que Morena haga lo que quiere sólo porque puede, es penoso”, repudió

Viggiano Austria a, aseguró que no existe ningún motivo por el cuál el morenista señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado no acuda a la Cámara Alta a cumplir con sus responsabilidades en la comisión de receso del Congreso.

La legisladora tricolor cuestionó la conducta de Inzunza y sus acciones para mantener el fueron por temor a que lo eventualmente lo detengan por las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que pesan sobre el legislador sinaloense por parte de Estados Unidos.

“ ¿Por qué no viene, sí él dice que es inocente?, tiene fuero constitucional, ¿por qué no se quita el fuero?, desconfía de Morena, desconfía de que a él lo pueden sacrificar.

¿ Qué está pasando, no tiene confianza en sus compañeros de gobierno y de partido?, realmente es vergonzosa la actitud que está tomando un senador de la república que no merece estar aquí, que representa aquí al narcotráfico”, fustigó

Inzunza se ha mantenido ausente desde el 29 de abril que se difundió la orden de aprehensión con fines de extradición que emitieron las autoridades de Estados Unidos contra 10 gobernantes sinaloenses entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.