¿Le pagan a Inzunza su sueldo pese a no acudir a la Permanente? Laura Itzel, ¡ no sabe!

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo fue cuestionada por el pago de la dieta de Inzunza

La situación legal y administrativa del senador de Morena Enrique Inzunza, se mantiene como una incógnita, ya que ni siquiera la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, conoce si le siguen pagando su dieta, en virtud de que sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o si ha presentado algún tipo de justificante para ausentarse desde hace más de un mes a sus actividades legislativas.

Desde el pasado 29 de abril, el legislador oriundo de Badiraguato Sinaloa, fue acusado por el departamento de justicia de Estados Unidos, de tener nexos con el cartel de Sinaloa, particularmente con la facción de los chapitos, junto con el gobernador del estado, Ruben Rocha Moya y otros 8 funcionarios y ex funcionarios de su administración.

Este lunes, en el marco de la sesión Permanente, se le cuestionó a la presidenta del senado sobre este tema y solo respondió con evasivas.

--¿ Ya le llegaron a la Mesa Directiva algunos justificantes de las inasistencias del senador Inzunza y cómo se le está pagando su dieta?

-- Sí, bueno, esa es una cuestión de carácter administrativo y, como ustedes observan, en esta Comisión Permanente no es que haya propietarios y suplentes sino que todos participamos y en determinado momento participan unos o participan otros, siempre tiene que estar el número completo de legisladores, con diputados y senadores.

--¿Se le puede depositar la dieta a pesar del bloqueo de cuentas?

--: No sabría yo decirte con precisión. Es un asunto que le compete al Administrativo directamente.

--¿Y las inasistencias están justificadas, senadora?

--Es la información que tengo y es lo que les podría decir.

Según establece el reglamento para el gobierno interior del Congreso General, la presidenta de la mesa directiva tiene facultades expresas sobre el pago a los legisladores y descontar sus inasistencias injustificadas.

El articulo 111 señala lo siguiente: f) Descontar de las cantidades que deba entregar como dietas a los Senadores, la suma que corresponda a los días que dejaren de asistir, conforme a la orden escrita del presidente de la Cámara.