¿Habrá día libre por el Mundial? SEP suspenderá clases el 11 de junio por inauguración de la Copa del Mundo

Clara Brugada Jefa de gobierno de la Ciudad de México (Andrea Murcia Monsivais)

Los estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México tendrán un día sin clases el próximo 11 de junio de 2026, esto debido a que en esta fecha se celebrará el partido inaugural del Mundial de Futbol en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca).

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó que la medida le fue comunicada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

“El día de la inauguración del Mundial no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior”, señaló la mandataria capitalina durante una conferencia de prensa.

La suspensión aplicará únicamente el día de la inauguración del torneo y, de acuerdo con Brugada, está contemplada para escuelas públicas de la Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Este anuncio llega semanas después de la polémica generada por una propuesta para modificar el calendario escolar debido al Mundial de 2026 y las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país. La posibilidad de adelantar el inicio de las vacaciones de verano provocó debate entre padres de familia, docentes y especialistas, aunque posteriormente la SEP descartó realizar cambios al calendario escolar nacional.

Ahora, la suspensión de actividades se limitará al 11 de junio, sin afectar el resto del ciclo escolar.

Brugada adelantó además que otras instituciones públicas de la capital podrían anunciar medidas similares en los próximos días, aunque precisó que cada dependencia dará a conocer sus propias decisiones.

La jefa de Gobierno también recordó que se ha invitado a empresas y organizaciones a implementar, de manera voluntaria, esquemas de trabajo a distancia o alternativas de movilidad para reducir la saturación vial durante la jornada inaugural.

La Ciudad de México será una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Monterrey, y albergará cinco encuentros del torneo. El partido inaugural se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto en la historia en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.