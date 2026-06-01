Pensión del Bienestar en junio: Fechas para recoger tu tarjeta y cuándo abre el nuevo registro por apellidos Conoce cuáles son las fechas importantes que deberás tomar en cuenta en junio si eres beneficiario de la Pensión Bienestar (Pexels)

La Secretaría de Bienestar anunció cuáles son las fechas importantes en junio si eres beneficiario de la Pensión Bienestar y aquí te las compartimos para que no se te pasen.

La Pensión Bienestar abarca al conjunto de pensiones que otorga el Gobierno de México y que cubren a los adultos mayores, así como a las mujeres de 60 a 64 años de edad.

Calendario de entrega de tarjetas del Bienestar en junio: ¿Cuándo te toca?

Del 15 al 21 de junio los nuevos beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en abril podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar en donde recibirán sus pagos.

Para poder recibirla, recibirás un mensaje vía SMS con el día, hora y lugar al que deberás acudir para recoger tu tarjeta.

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta de la Pensión Bienestar?

Cuando se te indique la hora, fecha y lugar al que deberás acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, estos son los documentos que deberás llevar para que se realice la entrega sin ningún contratiempo:

Comprobante del trámite (talón de registro)

Identificación oficial en original y copia

¿Cuándo inicia el próximo registro para la Pensión Bienestar 2026?

De acuerdo con lo informado por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, el nuevo periodo de registro para la Pensión Bienestar se realizará del 22 al 28 de junio.

A lo largo de esos días deberás acudir al Módulo Bienestar más cercano a tu domicilio en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Recuerda que el registro a la Pensión Bienestar se realiza de acuerdo a un calendario que publica la Secretaría de Bienestar, el cual se organiza de acuerdo a la inicial del primer apellido.

Requisitos y documentos para registrarte en la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar 2026

Para ser uno de los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberás tener 65 años cumplidos, mientras que para la Pensión Mujeres Bienestar la edad requerida es de entre 60 y 64 años.

Además de lo anterior, en ambas pensiones deberán presentar los siguientes documentos:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.