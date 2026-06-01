Rebasan 8 millones de vacunas aplicadas durante la Jornada Nacional de Vacunación 2026

México rebasó los 8.1 millones de dosis aplicadas durante la Jornada Nacional de Vacunación 2026, una campaña que se llevó a cabo entre el 25 de abril y el 29 de mayo con el objetivo de reforzar la protección de la población contra diversas enfermedades.
De acuerdo con cifras oficiales, al cierre del 29 de mayo se habían administrado 8 millones 153 mil 628 vacunas en todo el territorio nacional como parte de esta estrategia de salud pública.
Durante la jornada se aplicaron biológicos incluidos en los esquemas básicos y complementarios de vacunación. Entre ellos estuvieron las vacunas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos, neumococo y hepatitis B.
También se contempló la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida especialmente a mujeres embarazadas, además de otras dosis enfocadas en grupos considerados de mayor riesgo.
Las acciones se concentraron principalmente en niñas, niños y adolescentes, aunque la campaña también buscó ampliar la cobertura entre otros sectores de la población que requieren protección especial frente a enfermedades prevenibles.
El avance de la jornada fue resultado del trabajo conjunto de distintas instituciones del sector salud. En las labores participaron la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Pemex, además del apoyo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las autoridades sanitarias destacaron que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades, evitar complicaciones graves y proteger a la población.
Por ello, hicieron un llamado a las personas que aún tengan esquemas incompletos a acudir a las unidades médicas para recibir las dosis correspondientes y mantener actualizada su protección.