¡Cuidado! falsifican Tequila Don Julio 70 y Buchanan´s; Cofepris emite alerta sanitaria

Elementos de la Cofepris y la SSP aseguran whisky Buchanan´s falsificado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con apoyo de la Secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR), realizó un operativo donde aseguró 50 toneladas diversa mercancía entre ellas medicamentos, vinos y licores de procedencia irregular y presumiblemente adulterados o falsos, lo que representa un daño para la salud.

Ante ello, la Cofepris emitió una alerta sanitaria por falsificación de medicamentos como el Vectibix, un anticuerpo monoclonal utilizado para tratar el cáncer colorrectal metastásico.

La alerta sanitaria es extensiva a bebidas como Don Julio 70, tequila Añejo Cristalino y Buchanan´s Deluxe, así como el Blended Scotch Whisky AGED 12 YEARS que se detectaron en este operativo realizado en la Central de Abastos donde localizaron estos productos falsificados.

La Cofepris confirmó con la empresa Diageo México, S.A. de C.V., que es la titular de esas marcas, quien identificó la falsificación de los productos mencionados.

El organismo detectó que las botellas no cuenta con número de lote. El cintillo de seguridad se encuentra adherido con pegamento al tapón.

La etiqueta no corresponde con la que se comercializa en territorio nacional. · El número de lote es reconocido, sin embargo, fue destinado a otro país.

Detectan en la Central de Abastos tequilas y Whisky premium falsificados

“Estos productos (falsos) , representan un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración en las que fueron envasados, almacenados y distribuidos, por lo que no se garantiza su calidad y seguridad”, advierte la dependencia

Por ello recomendó que antes de adquirir cualquier bebida alcohólica, realizar una inspección física del producto, el cual debe de tener: o Botella sin golpes o ralladuras o Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía o mal pegadas o Marbete y QR por parte del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta o Precintos y sellos sin alteraciones, roturas o con exceso de pegamento o Tapas sin movilidad al girar o con fugas del contenido

El operativo se realizó a mediados de abril pasado en una bodega ubicada en el pasillo H, de colonia Central de Abasto, donde los uniformados, en compañía del personal de la COFEPRIS procedieron a efectuar la inspección en dicho establecimiento.

Tras una verificación administrativa se aseguraron 50 toneladas diversa mercancía, valuada en más de tres millones de pesos, al interior de un establecimiento de la Central de Abasto (CEDA), de la cual no pudieron acreditar su legal procedencia por lo que dicha mercancía fue decomisada.

Durante la revisión se detectaron diversas irregularidades, por lo que los policías aseguraron cuatro mil 350 cajetillas de cigarros que no contaban con pictogramas de advertencia sanitaria, tres mil 663 bebidas alcohólicas de distintas marcas sin acreditación de autenticidad, y 188 cajas de medicamento que no cumplían con las condiciones mínimas de higiene y sanidad, requeridas para su comercialización y consumo.

Asimismo, la autoridad sanitaria aplicó medidas de seguridad consistentes en el aseguramiento de 445 piezas de productos de tabaco por incumplimiento en el etiquetado; 75 botellas de bebidas alcohólicas de diversas marcas por condiciones inadecuadas de almacenamiento; 335 botellas de bebidas alcohólicas como medida preventiva; 13 piezas de alcohol sin desnaturalizar; y 117 productos diversos por malas condiciones de almacenamiento.