Fan Fest de la FIFA en el Zócalo: ¿CNTE logró boicotearlo? La FIFA toma medidas

Modifican capacitación de voluntariado FIFA traslada su capacitación presencial a formato virtual, por las manifestaciones en el primer cuadro de la capital. (Foto de redes sociales de la CNTE)

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció la interrupción de la preparación presencial para los voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026, derivado de las recientes protestas y plantones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Las movilizaciones se reactivaron este martes por la mañana y en donde se observó a los maestros realizar actos de vandalismo en la reciente exposición de fútbol ubicada sobre Paseo de la Reforma, una de las principales vialidades de la ciudad.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, las acciones que tomaron los docentes fueron consecuencia de la supuesta indiferencia por parte de las autoridades; asimismo lanzaron amenazas de boicotear el inicio del Mundial en la capital.

¿Qué días se realizaría la capacitación de los voluntarios del Fan Fest?

Según informes esta preparación se llevaría a cabo los días jueves y viernes dentro de los perímetros del Fan Fest que fue instalado en inmediaciones de la plaza mayor de la metrópoli, donde se espera que miles de aficionados se reúnan durante la inauguración del Mundial y en partidos previos.

Estos hechos ocurren en medio de un clima de tensión en la capital, donde los bloqueos de la Coordinadora han generado afectaciones en importantes vialidades y preocupación entre el gobierno y los organizadores.

La Federación de Fútbol anunció sesiones virtuales

Por este motivo, los coordinadores de esta actividad decidieron realizar estas sesiones de forma virtual, esto con el fin de evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los participantes.

A pocos días del partido que dará inicio a esta contienda mundialista, las autoridades locales deberán garantizar la seguridad de los asistentes y evitar las afectaciones a la movilidad durante los eventos de la Copa Mundial.