México se suma a petición de Canadá y respalda extender el T-MEC por 16 años más

La renovación del T-MEC El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard (Isaac Esquivel/EFE)

El Gobierno de México respalda extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo “ha sido el pilar de la integración de América del Norte” y ha dado estabilidad económica, certeza jurídica, además de ser “un motor para atraer inversión extranjera directa”.

“La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”, señala la carta fechada el 1 de junio, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.

*El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.

En la carta, México sostiene que las consultas públicas realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 reflejaron una percepción positiva sobre el tratado y coincidieron en la importancia de mantenerlo como “pilar de la integración económica de América del Norte”.

El documento añade que los sectores consultados apoyaron la extensión del acuerdo, reconocieron sus ventajas y pidieron preservar el libre comercio, así como eliminar los aranceles derivados de la sección 232, sobre acero y aluminio, y otras medidas no arancelarias, incluidas las investigaciones 301.

Ebrard también afirmó, durante un encuentro con empresarios españoles, que México ya había expresado esa intención a sus socios comerciales.

“México está en la postura de que hay que extender el tratado”, dijo el secretario.

México también planteó avanzar en propuestas para fortalecer la integración económica regional y reducir dependencias de Asia en sectores estratégicos.

Y Canadá también

La posición mexicana se conoce después de que Canadá también formalizó una postura a favor de la extensión del T-MEC, en medio de la incertidumbre por la revisión del pacto comercial y las tensiones arancelarias en América del Norte.

El ministro canadiense responsable de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, comunicó la posición de Ottawa en una carta enviada a sus homólogos estadounidense y mexicano de cara a la fecha oficial para revisar y renovar el tratado el próximo 1 de julio.

LeBlanc recomendó formalmente la renovación del acuerdo “por otros 16 años”.

En su carta, LeBlanc defendió que el tratado es “altamente beneficioso” para las tres economías y para la integración industrial norteamericana, aunque admitió que será “esencial” negociar los aranceles impuestos por Trump al acero, aluminio, automóviles y madera canadienses.