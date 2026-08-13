Tren Maya vende playeras, gorras y vasos, pero no invierte en arreglar vías; ¡un fracaso! : PAN

Artículos que se venden en el Tren Maya, exhibió el PAN

A dos años de su operación, el Tren Maya es jun rotundo fracaso en materia de inversión, atracción de capitales, turismo y rentabilidad, así como autosuficiencia financiera, acusó el PAN en la Cámara de Diputados.

El diputado del PAN Daniel Chimal García, recordó que este “elefante blanco” destruyó 7 mil hectáreas de selvas y perforó 130 cenotes, además de haber extinguido la fauna silvestre que se encontraba en medios de los malos trazos de este Tren.

“El Gobierno prefiere vender llaveros, vasos, termos, gorras, bolsas, playeras que corregir vías o invertir en Protección Civil para que no se descarrile” acusó

Aseveró que ni con el Mundial en México, el Tren Maya levantó pues no fue suficiente para revertir las millonarias pérdidas que acumula el proyecto ferroviario de Andrés Manuel López Obrador.

El panista comentó que el Programa Anual de Trabajo 2026 publicado en su sitio propio sitio web, se advierte de escasez de especialistas ferroviarios para controlar y encabezar la operatividad de este medio de transporte, además de una deficiencia significativa en sus sistemas tecnológicos, además de talleres de mantenimiento totalmente colapsados.

“Eso más allá de un tema administrativo o de estética, tiene que ver con la seguridad de las personas pasajeras e incluso, de propios trabajadores u operadores de los vagones, ya que este Tren Maya no es ajeno a los descarrilamientos, sino también es común ver accidentes de maniobra”.

En el reporte que tiene el Tren Maya en su plataforma, añade que hay pendientes en la electrificación de vías y circuitos eléctricos.

“En resumen, esta obra no proyecta confianza ni genera ingresos como se tienen en las metas programadas, el Gobierno debe reconsiderar su operación y al mismo tiempo, dejar de invertir y subsidiarlo y, en vez de ello, reorientar presupuestos para apoyar a Madres Buscadoras, a víctimas del crimen organizado o bien, instalar Estancias Infantiles para apoyar a mujeres, madres y jefas de familia”, estableció

Agregó que el Tren Maya no se esta beneficiando del turismo, por el contrario, afecta al medio ambiente y representa un riesgo latente.

En enero de 2025, un vagón de carga del Tren Maya se descarriló y volcó en la estación Limones, en Quintana Roo, dejando como saldo una persona lesionada, además de daños en la infraestructura ferroviaria.

“En agosto de ese mismo año, un vagón se descarriló en la estación de Izamal tras chocar con otra unidad, no hay controles ni personal calificado, eso es parte del resumen de este medio de transporte ineficiente”, recordó