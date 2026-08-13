Convalida Calderón postura de Sheinbaum: “Tiene razón, lista de periodistas es de fascistas”

Luisa María Alcalde, en su espacio Derecho de Réplica donde presentó una lista de periodistas críticos a la 4T

El ex presidente Felipe Calderón convalidó la postura de la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum que calificada de “fascistas” las listas elaboradas desde un gobierno y le pidió recordarle esa premisa a su consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quien presentó una lista de periodistas y comentaristas críticos al régimen morenista.

“Cierto presidenta Claudia Sheinbaum, hacer listas es de fascistas. Dígale eso a la consejera jurídica de la Presidencia, Lusa María Alcalde para que ya empiece a hacer su trabajo que nada tiene que ver con esto”, fustigó

Por su parte, el Partido Somos México expresó su preocupación por la utilización de espacios oficiales del Gobierno de México para difundir una “lista negra” de periodistas y actores políticos críticos al gobierno y acusó que ese tipo de acciones contra opositores solo son utilizadas por las dictaduras.

Aseveró que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no puede utilizar los recursos y la exposición del Estado para estigmatizar a quienes ejercen la crítica, el periodismo o la oposición política.

“Bastaría recordar que en octubre del 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la elaboración de listas de personas por sus posiciones políticas y preguntó: “¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo”. En aquella ocasión defendió también el respeto a la democracia y a las libertades de expresión, reunión y manifestación”, recordó Somos México

Somos MX advirtió que esos principios deben mantenerse independientemente de quién ejerza el poder y quién se encuentre en la oposición, porque la libertad de expresión no cambia de valor dependiendo de quién critique y quién gobierne.

La democracia –agregó--se defiende garantizando la libertad de expresión, nunca al señalar públicamente a quienes ejercen la crítica y la oposición.

En un posicionamiento Somos México rechazó cualquier intento de dividir a las mexicanas y los mexicanos entre quienes respaldan al gobierno y quienes, por disentir, cuestionar o ejercer oposición, sean presentados como adversarios del país. México necesita ampliar sus espacios de libertad, pluralidad y debate democrático, no reducirlos.

Recordó que en el espacio denominado “Derecho de Réplica”, encabezado por la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, , Luisa María Alcalde Luján, se presentó una lista de nombres, publicaciones y contenidos de periodistas, medios, analistas y usuarios de redes sociales para argumentar la existencia de mecanismos coordinados de difusión de información falsa y narrativas contra el gobierno, aseveró

Somos México sostuvo que un gobierno democrático tiene adversarios políticos, oposición, periodistas críticos y ciudadanía inconforme.

Lo que resulta preocupante es que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen.

“Un gobierno democrático puede y debe responder a las críticas con información, argumentos, datos y resultados. También tiene derecho a señalar información falsa y exigir su corrección. Pero esa facultad debe ejercerse sin convertir el aparato de comunicación gubernamental en un instrumento de estigmatización”, estableció