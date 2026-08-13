¿Ya anunció la UNAM la fecha de resultados del examen de control?

Conoce cuándo se dará a conocer a fecha del puntaje de la prueba de control de la UNAM. (Pexels)

Luego de las irregularidades detectadas en la prueba de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2026-2027, la institución educativa informó que se aplicará nuevamente un examen de control, para comprobar los resultados obtenidos en la primera evaluación.

¿En qué fecha se aplicarán los exámenes de control de la UNAM?

Tras estos acontecimientos, se anunció que entre el miércoles 12 y el 19 de agosto de 2026, se estará aplicando el examen en los estados de Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

Para orientar a los estudiantes convocados a este segundo filtro, la UNAM ha puesto a disposición un micrositio con los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para presentar este segundo diagnóstico.

Inició puntualmente la primera jornada del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato. A las 17 horas, los primeros 501 aspirantes comenzaron su examen. pic.twitter.com/PQnTYBqu6k — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

¿Cuándo serán publicados los resultados de la segunda prueba de la UNAM?

El reajuste de los parámetros de selección modificó el calendario de ingreso, dado que la Universidad contempla que los aspirantes inicien clases el próximo lunes 31 de agosto.

Aunque la aplicación del diagnóstico continúa en curso, miles de aspirantes ya se preguntan cuándo la máxima casa de estudios dará a conocer los resultados del examen de control.

Hasta el momento, la UNAM no ha informado la fecha en que serán publicados, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para conocer cualquier actualización.

El examen de control de la UNAM no contó con una convocatoria previa

De acuerdo con las instituciones educativas, se ha determinado que los alumnos asignados en los lugares establecidos para cada carrera y plantel serán seleccionados de acuerdo con la calificación obtenida en este segundo concurso y hasta cubrir la plantilla disponible.

Es importante recordar que este filtro no forma parte de una convocatoria abierta para todos los alumnos que quieran ingresar a una de las carreras con las que cuenta la UNAM, sino que pertenece a un mecanismo extraordinario implementado para descartar los comportamientos atípicos que se detectaron en el concurso de selección 2026.