Salud reporta disminución en casos de dengue y avances en prevención con vacunas

David Kershenobich, secretario de Salud Pública Entre los temas destacaron: el combate al Dengue, así como equipamientos en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para la atención oportuna de cáncer de mama. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

México registra una disminución importante en los casos de dengue durante los primeros meses de 2026, en comparación con el brote epidemiológico ocurrido el año pasado, informó la Secretaría de Salud, que además reportó la aplicación de más de 8.6 millones de vacunas como parte de las acciones preventivas desplegadas a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que la estrategia sanitaria del país mantiene como prioridad la medicina preventiva, con acciones enfocadas en evitar enfermedades antes de que representen un riesgo mayor para la población.

Entre enero y mayo de este año, señaló, los casos de dengue muestran una tendencia favorable gracias al fortalecimiento de las labores de prevención, vigilancia y atención en las entidades federativas.

El funcionario recordó que una de las metas planteadas para esta administración es reducir en 50 por ciento los casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030. Aseguró que los resultados obtenidos hasta ahora permiten anticipar que incluso podría superarse ese objetivo.

Campañas comunitarias ayudan a contener el dengue

Kershenobich atribuyó gran parte de esta reducción a la estrategia preventiva implementada en comunidades de todo el país, especialmente mediante la campaña “Cinco pasos para un hogar sin mosquitos”, enfocada en eliminar los criaderos del insecto transmisor.

A estas acciones se suma una estrategia biológica innovadora que utiliza mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, capaz de bloquear la transmisión del virus del dengue.

Como ejemplo, mencionó el caso de Yucatán, donde actualmente se registran únicamente nueve casos de la enfermedad. Además, informó que se trabaja en la instalación de nuevos laboratorios especializados en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco para ampliar este modelo.

Proyectos de vacunas contra el dengue

El titular de Salud también informó que una vacuna desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda ya cuenta con registro sanitario ante Cofepris y actualmente sigue el proceso para incorporarse al Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

De manera paralela, añadió, México mantiene colaboración científica con el Instituto Butantan de Brasil para desarrollar vacunas dirigidas a regiones donde circulan distintos genotipos del virus.

Salud Pública llegó a más de 22 mil localidades

Además, durante la Semana Nacional de Salud Pública, realizada del 23 al 30 de mayo, se desarrollaron ferias de salud, jornadas de vacunación, detecciones oportunas, tamizajes y actividades de promoción en escuelas, centros laborales y espacios públicos.

Las acciones alcanzaron las 32 entidades federativas, 242 jurisdicciones sanitarias y más de 22 mil localidades y municipios del país.

La Secretaría de Salud informó que estas actividades lograron reunir a más de 20 millones de personas y reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de prevención para ampliar el acceso de la población a servicios de promoción y protección de la salud.