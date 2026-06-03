Américo Villarreal desmiente a Los Angeles Times, señala acusaciones sin pruebas y exhibe inconsistencias del rotativo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, desmintió “de manera categórica y absoluta” las aseveraciones publicadas por el periódico estadounidense Los Angeles Times y que este medio de comunicación pretende presentar como hechos.

“Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde. Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, enfatizó el mandatario tamaulipeco.

En un video dirigido a las y los tamaulipecos, el gobernador de Tamaulipas indicó que la responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, “no la construcción de narrativas basadas en especulaciones, presunciones o versiones anónimas”.

Villarreal Anaya también rechazó categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularlo -dijo- con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley.

“No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que sustente los señalamientos contenidos en dicha publicación. Las versiones difundidas se apoyan exclusivamente en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia que las respalde.

“Quiero ser particularmente claro en uno de los temas que se ha intentado posicionar en la conversación pública:

“Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza. Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de autoridades de los Estados Unidos”.

Subrayó que jamás ha ingresado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente lo acredita para ello. “Por lo tanto, cualquier afirmación en sentido contrario es falsa”.

Indicó: “A lo largo de mi vida profesional y pública me he conducido con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley. Como Gobernador de Tamaulipas he actuado siempre dentro del marco de mis responsabilidades constitucionales y con absoluto respeto a las instituciones nacionales e internacionales”.

Hizo un llamado “respetuoso pero firme” a Los Angeles Times “y a cualquier otro medio que decida replicarlas”, para que acompañen sus señalamientos con las pruebas correspondientes.

“En una sociedad democrática nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos. Las acusaciones se sostienen con pruebas. Las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras”, señaló Villarreal Anaya.

Dijo que mientras algunos optan por difundir versiones sin sustento, él y su gobierno seguirán concentrados en lo verdaderamente importante: servir al pueblo de Tamaulipas.

“Seguiremos trabajando todos los días por la seguridad, el bienestar, la inversión, el desarrollo económico, la infraestructura, la salud y las oportunidades que merecen las familias tamaulipecas. Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros”.

El gobernador Tamaulipeco concluyó:

“Al final, más allá de cualquier campaña de especulación, lo que permanece son los hechos, los resultados y la confianza de la ciudadanía. Esa ha sido mi conducta pública, esa es mi convicción personal y esa seguirá siendo la ruta de este gobierno: actuar con transparencia, con responsabilidad y siempre de cara al pueblo”.