Caen 11 presuntos extorsionadores en Acapulco; detienen a supuesto líder que operaba contra sector turístico (EFE - Redes sociales)

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo simultáneo en Acapulco, Guerrero, que derivó en la detención de 11 personas presuntamente relacionadas con actividades de extorsión contra prestadores de servicios turísticos.

De acuerdo con información difundida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, los operativos formaron parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se llevaron a cabo tras denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigaciones desarrolladas en el puerto.

¿Cómo ocurrió la detención de los presuntos extorsionadores en Acapulco?

Las autoridades informaron que se ejecutaron nueve cateos simultáneos en distintos puntos de Acapulco, Guerrero, como parte de un operativo coordinado entre corporaciones federales y estatales.

Durante estas acciones fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús Z. N., identificado como presunto líder de una organización criminal señalada por realizar presuntas extorsiones sistemáticas contra prestadores de servicios turísticos.

¿Qué aseguraron las autoridades durante los operativos?

Como resultado de los cateos, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas de fuego, narcóticos, documentación considerada relevante para las investigaciones y diversos equipos tecnológicos.

Según las autoridades, estos aseguramientos permitirán fortalecer las investigaciones en curso y ampliar las acciones contra la estructura criminal investigada.

¿Cuántos detenidos tenían órdenes de aprehensión?

De acuerdo con la información oficial, siete de las 11 personas detenidas contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión.

Las autoridades federales señalaron que continuarán las acciones para desmantelar organizaciones dedicadas a lucrar mediante amenazas y violencia, particularmente aquellas que afectan sectores económicos estratégicos.

Gobierno pide denunciar tras operativo en Guerrero

Tras anunciar las detenciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para observar las fotografías de los detenidos y presentar denuncias, asegurando confidencialidad y protección durante el proceso.

Las autoridades destacaron que parte de las investigaciones que permitieron concretar estas detenciones surgieron a partir de denuncias ciudadanas.