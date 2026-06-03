Capturan al coordinador de CEFERESOS de García Luna

Detenido Antonio "N". (FGR)

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Antonio Molina Díaz, Coordinador General de Centros Federales entre 2013 y 2018 y que colaboró con el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna.

Antonio Molina es señalado por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la sindagatorias, suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Además, este funcionario aparentemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, la cual involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.

Para su captura, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se trasladaron a la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, donde ejecutaron el mandamiento judicial en contra de Antonio Molina.

Durante la aprehensión, también se aseguraron diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dos mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos.

Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.