Señalamientos contra gobernadores de Morena, “golpe a la credibilidad de México”: PRI

Alito Morena acusa presuntos vínculos de Morena con grupos criminales

La dirigencia nacional del PRI aseguró que la información que divulgó el Angeles Times sobre una presunta investigación a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, “es s un golpe directo a la credibilidad del país” y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum ponerse del lado del pueblo mexicano y dejar de proteger a narcopolítcos morenistas como si fueran víctimas.

“El gobierno de Morena , en lugar de exigirles cuentas, los protege. Los defienden como si fueran víctimas y no políticos señalados por relaciones criminales”, reclamó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Sentenció que será cuestión de tiempo para que todas esos “corruptos” salten del barco de Morena y tengan que ir a declarar, colaborar con las autoridades estadounidenses y hasta entregarse para intentar salvar su pellejo.

“Los cínicos, corruptos y narcopolíticos que hoy se sienten protegidos por el poder, mañana van a estar suplicando acuerdos para reducir su condena”, aseveró

Moreno recalcó que el PRI no tolerará que México sea rehén de los narcopolíticos y exigió a la Presidenta Sheinbaum dejar de proteger al cartel de Macuspana, fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Que se ponga del lado del pueblo de México, que no siga protegiendo al Cártel de Macuspana, al Jefe de Jefes López Obrador y a sus hijos, los corruptos Andy, Bobby y José Ramón, y que deje de una vez por todas de dar impunidad a quienes negociaron con los cárteles del crimen organizado a cambio de operar, traficar, matar y secuestrar sin consecuencias”, fustigó

Insistió en que mientras en lugar de exigirles cuentas, el gobierno de Morena protege a sus narco gobernadores u los defienden como si fueran víctimas y no políticos señalados por relaciones criminales.

“Esa es la red de cínicos, corruptos y narcopolíticos que se sienten intocables porque tienen el manto de la impunidad”, insistió

Mientras esta bola de criminales se cubre entre sí—agregó--, las familias en Sonora y Tamaulipas viven bajo la amenaza constante de los cárteles del crimen organizado.