Aumenta 48 % población de mujeres en prisión en México, delitos relacionados con drogas entre las primeras causas: IBD

Una mujer observa con tristeza por una ventana del penal femenil de Tepepan (La Crónica de Hoy)

En los últimos años, la población de mujeres en prisión ha aumentado casi el 48%, más de cuatro veces en comparación con los hombres, y los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de las mujeres.

De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), en 2005 el promedio de MPL fue de poco más de 10 mil, mientras que en 2025 llegó a poco más de 15 mil , lo cual representó un aumento de 47.8%, que contrasta con el aumento de 11.6% en el caso de los hombres privados de la libertad en el mismo periodo.

Además, se presentaron datos que dan cuenta de un perfil general de las MPL, son mujeres con bajos niveles de escolaridad e ingresos, la mayoría de ellas son madres y las principales cuidadoras de sus hijos(as), e incluso de otras personas, que también dependen de ellas económicamente.

De hecho, 7 de cada 10 mujeres privadas de la libertad (MPL) son madres, es decir, éstas se encuentran recluidas en centros penitenciarios, según datos de la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021

Ello según el estudio “Mujeres privadas de la libertad y maternidad” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) donde se advierte que las mujeres privadas de su libertad (MPL) que están en prisión no solo viven las desigualdades estructurales que toda mujer en México tiene. }

También padecen las injusticias del sistema penal: su encarcelamiento ha aumentado a un ritmo mayor que el de los hombres. Y un mayor porcentaje de MPL no han recibido sentencia y esperan más tiempo en recibirla en comparación con los hombres.

“Los delitos relacionados con drogas se encuentran entre las primeras causas de encarcelamiento de las mujeres y cada vez se genera más evidencia del vínculo entre las relaciones de género, la participación de más mujeres en delitos de drogas y la respuesta punitiva del Estado”, según Corina Giacomello Corina Giacomello, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La entidad federativa que concentró el mayor número de MPL fue el Estado de México con poco más de 2 mil 600, seguido de la Ciudad de México y Morelos.

Cabe señalar que los datos para Morelos incluyen a las MPL recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil

Le siguen Sonora con 892 mujeres privadas de su libertad y en quinto lugar, Baja California con 739 mujeres presas.

El reporte establece que las desigualdades para las mujeres privadas de su libertad, solo transitan de su vida en libertad a la prisión, ya que la infraestructura, bienes y servicios no son los suficientes para ejercer de forma adecuada la maternidad en y desde prisión.

Eso sin contar que las iniciativas para fortalecer el derecho a la maternidad en prisión y mejorar las condiciones de las madres privadas de la libertad y de los hijos(as) que viven con ellas se encuentran congeladas en el Congreso.

Si bien, la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal fue un avance para plantear estándares sobre los derechos de la maternidad en prisión, su aplicación en los centros penitenciarios aún dista mucho de los establecido en esta legislación.

“Es importante avanzar en una legislación que mejore, no solo la maternidad en prisión, sino también las condiciones para ejercerla desde prisión, con hijos(as) que no están con sus madres viviendo”, concluye el reporte