Morena destaca avances en economía, seguridad y programas sociales rumbo a la segunda mitad del sexenio

Gabriela Jiménez Godoy Y Claudia Sheinbaum

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, aseguró que los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe reflejan avances en materia económica, social y de seguridad, además de consolidar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

En entrevista, la legisladora destacó que uno de los aspectos más relevantes fue la amplia participación ciudadana durante la presentación del informe presidencial. Señaló que, además del evento principal realizado en la Ciudad de México, miles de personas se congregaron simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades del país para seguir el mensaje de la mandataria.

Jiménez Godoy afirmó que los principales logros del gobierno se encuentran en áreas como bienestar social, economía, salud, educación, infraestructura y seguridad. Según explicó, diversos indicadores muestran que el proyecto político encabezado por Morena mantiene respaldo ciudadano y resultados tangibles.

Entre los datos que destacó se encuentra el crecimiento de la inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026, que, de acuerdo con la legisladora, alcanzó niveles históricos cercanos a los 24 mil millones de dólares. Asimismo, resaltó que la tasa de desempleo se ubica en 2.5 por ciento, cifra que consideró una de las más bajas a nivel mundial.

La diputada también subrayó el fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar y aseguró que el peso continúa siendo una de las divisas más sólidas frente a la moneda estadounidense. A ello sumó el incremento del salario mínimo, el cual, dijo, ha registrado un aumento real de 154 por ciento en comparación con años anteriores.

Respecto a los retos que enfrenta la administración federal durante la segunda mitad del sexenio, la legisladora reconoció que persisten desafíos económicos derivados de factores internacionales como conflictos bélicos, variaciones en los precios energéticos y presiones inflacionarias globales. Sin embargo, sostuvo que las políticas implementadas por el gobierno han permitido mantener estabilidad económica y contener el incremento de precios en productos básicos.

En materia de seguridad, Gabriela Jiménez aseguró que los resultados han sido positivos. Señaló que los homicidios dolosos han disminuido cerca de 49 por ciento y que los delitos de alto impacto registran una reducción aproximada de 20 por ciento a nivel nacional.

Además, defendió las reformas impulsadas por el Congreso para fortalecer las capacidades de investigación y coordinación de las instituciones de seguridad. Indicó que las modificaciones al marco legal han permitido mejorar el intercambio de información entre autoridades federales y estatales, así como reforzar el combate a la delincuencia organizada.

Otro de los temas abordados fue la soberanía nacional. La vicecoordinadora de Morena respaldó la postura de la presidenta Sheinbaum respecto a la relación con Estados Unidos y afirmó que la cooperación bilateral debe darse siempre con respeto a la soberanía mexicana.

En ese sentido, señaló que ambos países deben asumir responsabilidades compartidas en el combate al crimen organizado. Consideró necesario que el gobierno estadounidense fortalezca acciones para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y desarrollar estrategias para reducir el consumo de drogas dentro de su territorio.

De cara al próximo periodo legislativo, Jiménez Godoy adelantó que una de las prioridades será la regulación de la inteligencia artificial, un tema que actualmente carece de una legislación específica en México. También mencionó la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados y el análisis del paquete económico que será presentado para el siguiente ejercicio fiscal.

La legisladora afirmó que el gobierno federal continuará impulsando proyectos de infraestructura relacionados con trenes, carreteras y obras hidráulicas, por lo que será fundamental garantizar recursos suficientes para su ejecución.

Sobre las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expresó su confianza en que el diálogo entre autoridades y docentes permita alcanzar acuerdos que eviten afectaciones prolongadas a estudiantes.

Finalmente, Gabriela Jiménez sostuvo que Morena llegará fortalecido al proceso electoral de 2027 debido a los resultados obtenidos por el gobierno federal y al respaldo ciudadano que, aseguró, mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum. También afirmó que el partido ha reforzado mecanismos internos para revisar los perfiles de futuros candidatos y evitar que personas con antecedentes irregulares participen en procesos electorales bajo sus siglas.