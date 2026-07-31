¿Por qué Patricia Dávila renunció como secretaria general de la UNAM?

La secretaria general de la UNAM presenta su renuncia. (UNAM)

Tras el primer informe de la Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se notificó la aplicación de un examen de control para los aspirantes que fueron aceptados en el proceso de selección 2026-2027.

Esta evaluación complementaria se llevará a cabo de forma escrita y estará dirigida exclusivamente a quienes hayan alcanzado el puntaje mínimo histórico en la prueba de ingreso.

Renuncia la secretaria general de la UNAM

Asimismo, fuentes consultadas por La Crónica confirmaron que Patricia Dávila Aranda presentó su renuncia al cargo de secretaria general de la máxima casa de estudios, como medida ante la crisis por el presunto fraude en el proceso de admisión.

Cabe recordar que la Secretaría General es una de las áreas que tiene mayor peso dentro de la administración universitaria, ya que es la encargada de coordinar distintos procesos administrativos y académicos.

Estas medidas fueron tomadas después de la polémica por las irregularidades detectadas en los resultados de la evaluación en línea para nuevos ingresos a nivel licenciatura y tras la creación de la Comisión Técnica, creada para esclarecer las alteraciones de los resultados en el examen de admisión, entre las que destacan:

Uso de materiales de apoyo no autorizados.

Asistencia o ayuda externa en la prueba.

Consulta de respuestas en tiempo real.

Navegación libre en internet.

Acceso a herramientas de inteligencia artificial.

¿Quién es Patricia Dávila?

La bióloga Patricia Dávila Aranda es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de la UNAM en 2023, puesto al que fue asignada por el rector Leonardo Lomelí.

Cuenta con una maestría por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y obtuvo su doctorado en Iowa State University de Estados Unidos y se desempeña como investigadora titular “C” de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.