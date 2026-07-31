Ulises Mejía Haro plantea a Luis Moya como polo agroindustrial en el Segundo Piso de la Transformación

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En el marco de una Asamblea en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, Ulises Mejía Haro afirmó que el municipio reúne las condiciones para convertirse en uno de los principales polos de desarrollo agroindustrial del sureste zacatecano, gracias a la productividad de su campo, la vocación ganadera de su gente y su ubicación estratégica. Ante simpatizantes del movimiento, destacó que Luis Moya sobresale por su producción de uva, tuna, maíz, frijol, alfalfa y otros forrajes, además de una importante actividad ganadera y lechera, fortalezas que representan una oportunidad para impulsar la agroindustria, incrementar el valor agregado de la producción y generar empleos mejor remunerados para las familias zacatecanas.

Mejía Haro explicó que esa es la visión del Segundo Piso de la Transformación con sello propio: aprovechar las vocaciones productivas de cada región para que la riqueza permanezca en las comunidades mediante centros de acopio, empaques, procesos de transformación, comercialización e integración de cadenas productivas que fortalezcan la economía local y permitan que las y los productores obtengan mayores ingresos por su trabajo. Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa una política nacional orientada a fortalecer la soberanía alimentaria, respaldar al campo mexicano y consolidar un desarrollo con bienestar y justicia social, señalando que ese esfuerzo nacional debe complementarse desde lo local con acciones que impulsen el comercio, respalden a las micro, pequeñas y medianas empresas, promuevan el consumo de productos zacatecanos y generen condiciones para atraer inversión y crear empleos.

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Añadió que la ubicación estratégica de Luis Moya, como puerta de entrada al Bajío, representa una ventaja competitiva para ampliar mercados, atraer inversiones y consolidar una plataforma logística que permita que los productos del campo zacatecano lleguen con mayor valor agregado a otras regiones del país e incluso al extranjero. Finalmente, sostuvo que defender la Transformación también significa generar prosperidad desde las comunidades, fortaleciendo la producción, el comercio y la economía regional para que el desarrollo se traduzca en mejores oportunidades para todas y todos. “El Segundo Piso de la Transformación con sello propio significa que cada municipio aproveche al máximo sus fortalezas. En Luis Moya tenemos tierra fértil, producción de calidad, gente trabajadora y una ubicación privilegiada; ahora debemos convertir esas ventajas en más inversión, más agroindustria, más comercio y más bienestar para las familias zacatecanas. Si fortalecemos lo que mejor sabemos hacer, sí hay de otra para Zacatecas”, concluyó.