Javier de la Fuente llega a la Secretaría General de la UNAM tras la salida de Patricia Dávila

Javier de la Fuente Hernández

La Universidad Nacional Autónoma de México concretó un relevo en uno de los cargos más importantes de su estructura administrativa, el rector Leonardo Lomelí Vanegas nombró a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General de la máxima casa de estudios.

Al dar a conocer la designación, el rector destacó que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica y un amplio compromiso con la Universidad, donde ha desempeñado diversos cargos a lo largo de su carrera.

Javier de la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo. Es Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

Trayectoria

El nuevo secretario General fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, de 2004 a 2010. Posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, en Guanajuato, campus del que además fue fundador y primer director.

En 2017 asumió la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y, un año después, fue coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato. También formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, órgano al que perteneció hasta 2025.

El nombramiento ocurre tras la salida de Patricia Dolores Dávila Aranda de la Secretaría General. Durante su mensaje, Leonardo Lomelí reconoció el trabajo que realizó en favor del bachillerato universitario y su participación en las reformas impulsadas durante la actual administración, además de desearle éxito en sus futuros proyectos académicos.