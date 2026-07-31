Fortalece Claudia Sheinbaum política de Salomón Jara para protección del maíz nativo en Oaxaca

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Durante el primero de tres días de gira en Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó apoyos simbólicos mediante tarjetas por un monto de 1.7 millones de pesos a 10 Comunidades Milperas de las ocho regiones del estado.

El presupuesto se distribuirá en montos de 190 mil pesos para comunidades con 30 a 100 productoras y productores, y 135 mil pesos para zonas con 10 a 30 personas. Actualmente, 72 mil 200 productoras y productores de mil 770 comunidades reciben beneficios del programa.

La estrategia comunitaria forma parte del Plan Nacional de Maíz Nativo “El maíz es la raíz”, que otorga capital semilla para equipo, uso colectivo y mantenimiento de herramientas agroecológicas.

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración entre Alimentación para el Bienestar y el Gobierno de Oaxaca, con el objetivo de garantizar la compra-venta directa entre productoras y la paraestatal.

Claudia Sheinbaum destacó que la política busca conservar la milpa, las semillas y las 59 razas nativas de maíz, apoyando a pequeños productores para que consuman y comercialicen el excedente. Reconoció al gobernador Salomón Jara por ser el único mandatario que ha impulsado un programa similar desde el inicio de su administración.

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Por su parte, Jara Cruz subrayó que la unión de esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal responde a una deuda histórica con los pueblos: “Gracias Presidenta, por no darle la espalda al campo, por creer en nuestras comunidades, nuestras mujeres y hombres que todos los días siembran el maíz que alimenta a México”.

El Gobierno de Oaxaca ha destinado 954.14 millones de pesos a más de 45 mil familias maiceras en 43 mil hectáreas, mediante los programas Abasto Seguro de Maíz y Maíz Nativo.

Finalmente, la beneficiaria Cinthia Naomi Mendoza Miguel, originaria de Tlaxiaco, agradeció la intervención de las autoridades por colocar al campo oaxaqueño en el centro de las políticas públicas.