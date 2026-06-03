Se confirma que las elecciones del Poder Judicial serán hasta el 2028

Luisa María Alcalde FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, dio a conocer tres reformas (dos constitucionales, una legal) que tienen el objetivo de fortalecer la democracia del país.

Todas las iniciativas fueron aprobadas por la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senadores. En cuanto a los Congresos locales, fueron aprobadas por 25 de estos y a razón de que ayer se publicaron en el Diario Oficial, el día de hoy entran en vigor.

La presidenta Claudia Sheinbaum presento dos de estas iniciativas; la primera tiene que ver con la Elección del Poder Judicial y busca fortalecer y facilitar este proceso. Por ello, para que no se convine con las elecciones del 6 de junio del 2027, se va a llevar a cabo hasta el 2028. Asimismo, con el fin de facilitar la elección de los ciudadanos se va a reducir el número de candidatos e igualmente se simplificara el diseño de la boleta. También se va a a incluir un examen de conocimientos que tienen que tomar las personas que estén interesadas en ser candidatos. Por último se garantizará que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma casilla.

La segunda iniciativa; la Verificación de Integridad en Candidaturas, tiene el objetivo de blindar los procesos electorales de candidaturas providentes de todos los partidos políticos que tengan posibles vínculos con actividades delictivas. Para ello, el INE creará una Comisión conformada por tres consejos y consejeras que recibirá de forma voluntaria los listados totales o parciales de las candidaturas de los partidos políticos. A continuación, con el fin de que sean analizados, lo van a remitir a las autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero. Y serán dichas autoridades las que, sin señalar el asunto del que derive el riesgo, determinen la existencia o no de un riesgo razonable. La Comisión compartirá los resultados en condiciones de confidencialidad para que los partidos políticos resuelvan si proceden a su registro.

La tercera reforma fue propuesta por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila y trata de la Nulidad de elecciones por intervención extranjera. Se trata de una modificación constitucional en la que se establece como causal de nulidad las elecciones federales o locales cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Luisa María, aclaró que el articulo 40 de la Constitución ya establecía desde hace tiempo la prohibición de intervención extranjera en las elecciones del país, pero que la modificación tiene que ver con las consecuencias. Estas van a ser determinadas por las autoridades y los tribunales electorales